«Кирилл засыпал за рулем. Аварии стали его преследовать»: отрывки из книги мамы Децла

В книге «Кто ты, Кирилл Толмацкий?», выпущенной под авторством Ирины Толмацкой и Елены Михайлиной издательством «Бауэр Медиа», собраны воспоминания о разных периодах жизни Децла, рассказанные его друзьями и коллегами. «СтарХит» публикует фрагменты издания.

«В отношении к материальным радостям жизни мы с Кириллом всегда были одинаковыми. То есть понимали, конечно, что с деньгами лучше, чем без них, но в приоритете обеспеченность никогда не стояла...» — пишет Ирина.

«Из первой зарубежной поездки — кажется, это был Сингапур — Толмацкий привез машинку на радиоуправлении. Здесь таких и не видел никто Не успел Кирилл выйти во двор, обступили мальчишки. Те, которые постарше, естественно, стали думать, как бы заполучить такое сокровище.

В общем, вечером сын пришел домой без машинки, зато с какими-то листами бумаги и абсолютно счастливый: «Мама! У меня есть военная карта с кладами, пойдем искать!»

В сообразительности хитрецам, конечно, не откажешь. Навыдирали из учебника географических карт, от руки подрисовали всякие таинственные пункты и предложили обмен: «Смотри, Кирилл, вот тут обозначен затопленный парусник, а здесь — дорога в джунгли, где зарыты сокровища индейцев… В общем, хочешь, мы тебе карты, а ты нам — машинку?»

Расчет был тонок, мальчику-фантазеру любые приключения важнее, чем пусть даже и уникальная игрушка. Расстроился, конечно, когда я сказала, что таких карт из учебников истории можно навыдирать миллион до неба, а папин подарок, пожалуй, стоит вернуть. Зачарованные чудо-машинкой, мальчишки так и сидели во дворе, и мы легко совершили обратный обмен».

Конечно, готовность кидаться на выручку и доверчивость много раз выходили сыну боком. Во взрослом возрасте, бывало, предлагали разные проекты. Он загорался, включался, привычно вытаскивал на себе. Потом все в сливках, а он — в стороне. Так было не раз и не два. Но меркантильности в нем все равно не родилось. Ну не было в Кирилле гена, отвечающего за расчетливость — и все тут! Только фантазия и доброта.

Саша (отец Кирилла Александр Толмацкий — прим. «СтарХита»), случалось, на эмоциях называл нас породой легковерных дураков, говорил, все время огребать за это будем. Прав был. Но, несмотря на весь местами очень горький опыт, ни я, ни Кирилл не изменились. Такая уж мы порода, обреченная верить в то, что все обязательно будет хорошо. Потому что, если у человека мысли позитивные и намерения честные, все должно быть хорошо. Разве нет?

Близкая подруга Кирилла, R’n’B-певица Кнара Завацкая, вспоминает в книге, что Децлу всю жизнь было трудно из-за свалившейся в раннем возрасте огромной популярности.