Эстонская блогерша высказалась против голых мужчин на пляже: «Пусть ходят в бикини!»

«Я считаю, что если женские соски настолько табуированы, мы должны сделать то же самое с мужскими сосками. В таком случае у всех мужчин, которые ходят с обнаженными телами, соски должны быть заклеены», — предложила Ааслайд.

Таймре и Ааслайд обсуждали, почему женщинам запрещено загорать с обнаженной грудью или выставлять полуголые фотографии в социальных сетях, в то время, как никто не воспринимает в негативном свете мужские соски. «Хотя наши соски — единственные, у которых природой заложена определенная цель», — высказалась Таймре.

Блогер также поведала об одном произошедшем с ней случае, когда два года назад она отправилась на фестиваль в Пярну и надела белую футболку, на которой были нарисованы грудь и соски. «После мероприятия я получила анонимные комментарии о том, что я выгляжу как человек на букву “Ш”. Даже когда соски нарисованы, это уже встречает осуждение», — описала Таймре свой опыт.

Блогер Мерилин Таймре на фестивале Weekend. ФОТО: Instagram/Paljas Porgand

В то же время Таймре подчеркнула, что она постоянно видит в спортзале мужчин, которые покупают майки с такими широкими проймами, что из-под них виднеются соски. Но на них косо не смотрят. По словам Таймре, есть два возможных решения проблемы: либо общество примет все соски, либо обнаженная верхняя часть тела мужчины так же будет осуждена.