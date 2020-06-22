Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов»

«Мы надеялись на „Сватов“, что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год», — цитирует Федора Добронравова сайт Teleprogramma.pro.