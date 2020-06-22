«Красивая и смелая»: экс-возлюбленная «рыжего» из Иванушек снялась обнаженной

Бывшая возлюбленная «рыжего» солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова решилась на смелый поступок. 46-летняя Мария Лопатова запостила в своем аккаунте в Instagram весьма откровенный снимок. На фото полностью голая женщина позирует лежа на кушетке, прикрыв прелести руками. Ее лицо украшают солнцезащитные очки.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, „переменные“ — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже „завещала“ науке», — иронизирует Мария Лопатова.

Пользователи, подписанные на страницу бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова, не перестают удивляться открытости женщины. Публикация одновременно удивила и восхитила многих юзеров.

Мария Лопатова ФОТО: Instagram