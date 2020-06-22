Михаила Ефремова вырежут из сериала

Несмотря на то что часть материала уже отснята, теперь Ефремову будут искать замену. По словам актера Дмитрия Лысенкова, он ждет возобновления съемочного процесса. «Жду, пока мы начнем переснимать „Вампиров средней полосы“. Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал Лысенков, которого цитирует «Комсомольская правда» .

Пока что вопрос, кто может заменить Ефремова в сериале, остается открытым. На кастинге на роль вампира пробовался 62-летний Юрий Стоянов, который по типажу в принципе похож на Михаила Олеговича. Он даже снялся в пилотной серии «Вампиров», но в итоге роль отдали его коллеге. Теперь, однако, продюсеры могут вновь обратиться к услугам Стоянова, чтобы не проводить новые кастинги и не терять драгоценное время.