Удивительная комната есть в здании вокзала в городе Валга. Вы когда-нибудь такое видели?

Удивительное это место - Валга! Мало кто хочет здесь побывать, но некоторым удается. В плане железнодорожного и автобусного сообщения город расположен просто прекрасно. Здесь есть один общий вокзал, откуда можно уехать в разных направлениях на поезде или автобусе. Начиная Ригой, заканчивая Таллинном.

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель

История железнодорожной станции в Валге началась в 1887 году. На сегодняшний день она обслуживает как пассажирские, так и грузовые составы. Станция является конечной на линии Тарту-Валга. Через населенный пункт поезда также следуют в Ригу и Таллин. Высадка и посадка пассажиров происходит на двух платформах.

Современное здание железнодорожного вокзала было построено в 1949 году. Его отличительной особенностью считается прямоугольное башня, которая возвышается над основным зданием. Это строение интересно с архитектурной точки зрения, так как выделяет станцию среди остальных в стране. В 2013 году здесь была проведена реконструкция, в ходе которой усовершенствовали внутренний интерьер и обеспечили более комфортное пребывание пассажиров на территории вокзала. Вывески на вокзале приветствуют приезжих на шести разных языках.

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель

Но, несмотря на это, здание вокзала в Валге - это ностальгия, какой больше не испытать в Таллинне. Здесь ты как будто снова оказываешься в прошлом, это тебе и платный туалет, где деньги принимает бабушка, и старое-доброе вокзальное кафе, и есть здесь еще одна необычная комната, о которой спешим вам рассказать.

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель

Это самая настоящая мини-библиотека, откуда можно брать книги и журналы в дорогу, а также можно оставлять свои. Возвращать назад литературу не надо. Мы решили взглянуть, какие русские книги здесь хранятся. Есть даже советская книга - «Экспертиза временной нетрудоспособности», сейчас бы она очень понадобилась, после такого продолжительного периода вирусов. Из классики многим и сейчас могут понадобиться «Мертвые души» Гоголя. Даже не верится!

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель

Вокзал в Валге ФОТО: Эдгар Гергель