Ставшая миллионером в 15 лет известная российская блогер разбилась на байке на Бали

Друзья сообщили о смерти блогера Насти Тропицель (Тропи), ставшей миллионеом в 15 лет. Информацию также подтвердили близкие люди Насти — сестра и молодой человек.

Место гибели Насти ФОТО: Соцсети

По предварительным данным, трагедия произошла на Бали. 18-летняя девушка разбилась на собственном мотоцикле во время поездки.

«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», — написал один из пользователей Instagram.

Восемь недель назад Настя опубликовала в сторис фото рокового красного мотоцикла. Девушка была бесконечно счастлива новой покупке.

Кадры с места аварии вызвали шок и недоумение среди ее друзей и поклонников. На них запечатлены два красных байка рядом, а недалеко, лежащее в неестественной позе тело девушки, а рядом с ней, убитый горем и шокированный молодой человек. Возможно, это ее молодой человек Виктор. На кадрах видно, что от произошедшего он долго не может оправиться. Он оставался сидеть на месте трагедии даже, когда тело Насти увезли с места происшествия.

Известно, что сама Настя всегда позиционировала себя как блогера, способного вдохновить людей на необычные свершения. В частности, «вдохновляла делать то, что нельзя». Только в Instagram у девушки насчитывается более миллиона фолловеров.