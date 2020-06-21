ТОП-10 ошибок, допускаемых любителями кошек

В мечтах обычно представляют себе ласковое мурчащее создание, сладко нежащееся на коленках. Как это, должно быть, мило – почесать подбородок, за ушками, погладить пушистое неземное существо.

Но жизнь непременно внесет свои коррективы. Порваны шторы, ободраны дверные косяки. Время от времени вскрываются неприятные сюрпризы в тапках. Что же касается ласки, то и здесь всё сложно. На коленки «пушистое создание» не идет, гладить себя не дает, прячется где-то под кроватью, а затем внезапно нападает и хватает за лодыжки.

Не повезло с питомцем? С одной стороны, может, и так – «неласковые» от природы кошки, пусть и редко, но все же попадаются. Но мы с вами рассмотрим вопрос с другой стороны – а всё ли хозяева сделали, чтобы уважить природу своего любимца, крепко подружиться с ним? Давайте думать и рассуждать. Перед вами десять практических советов, основанных на типичных ошибках незадачливых кошатников.

Не гладьте кошек без разрешения. То есть по личному усмотрению, когда вам этого захотелось. Кошка, ищущая ласки, всегда подойдет сама и даст знать своим хозяевам.

Не будите сладко спящее животное. Не расталкивайте его, не тормошите. Кошки очень любят долго и всласть поспать. Вряд ли растревоженный питомец посмотрит на вас с благодарностью.

Не приставайте к перевозбужденному, нервному питомцу. Это состояние легко угадать по хвосту – он либо подрагивает, либо гуляет из стороны в сторону. Но у нас есть и хорошая новость: настроение у кошек меняется быстро, за минуту-другую.

Не разглядывайте кошку долго и в упор. Избегайте прямого зрительного контакта. Такой взгляд может быть расценен как сигнал к драке.

Не слушайте музыку очень громко. Слух у кошек невероятно чуткий и острый, поэтому питомцы не слишком оценят вашу любовь к «хэви-метал». То же самое касается и поп-исполнителей – при условии, что их записи слушают через мощную звукоусилительную аппаратуру.

Не используйте крепкие и сильные ароматы. Хотим сразу предостеречь мужчин и женщин, предпочитающих крепкие парфюмы – не испытывайте на прочность обоняние своего питомца. Кроме того, существуют «традиционные» ароматы, весьма нелюбимые кошками: цитрусовые, лаванда, эвкалипт, цитронелла и пр.

Не допускайте загрязнения кошачьего лотка. Убирайтесь в лотке ежедневно, в идеале – сразу после использования. Кошки всегда закапывают свои экскременты, чтобы не привлечь внимания крупных и сильных хищников – так уж заложено природой. Когда питомец не сможет закопать свои отходы, он не чувствует себя в безопасности. И, соответственно, подыскивает другое место.

Не переходите на мяукание при общении со своей кошкой. Наука установила, что кошки выдают свои фирменные звуки исключительно для общения с людьми (за редкими исключениями). А вот ваше ответное мяукание вызывает, мягко говоря, раздражение и непонимание. Оставайтесь людьми – вам больше идёт.

Не вносите резких изменений в привычный для питомца распорядок дня. Кошки очень консервативные животные, и все резкие изменения в повседневную рутину они, как правило, воспринимают негативно. Если хотите что-то изменить, по возможности сделайте грядущие перемены плавными, «постепенными», приучите к ним своего любимца.