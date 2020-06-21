Какие блюда опасно есть на второй день после приготовления

Даже овощной салат может нести в себе угрозу для здоровья. Рекомендовано употребление в свежем виде и не оставлять на несколько дней в холодильнике. Долгое хранение вызывает активизацию нитритов, которые способствуют проблемам с пищеварением. Поэтому их форма и вкус теряет положительные свойства.

В первую очередь это касается супов - это именно то блюдо, которое многие хозяйки готовят впрок, на несколько дней вперед.

Срок хранения супов не должен превышать более суток. Рекомендовано готовить блюдо с расчетом употребления раз после готовки на каждую персону. Хранение более 24 часов может отрицательно повлиять на состояние блюда.

Для детей готовят пищу ежедневно, так как она всегда должна быть свежей. При соблюдении правильного температурного режима блюдо не будет портиться. Во избежание потери полезных веществ рекомендовано приготовление супов на раз.

Даже подогрев целой кастрюли супа приведет к потере вкусовых качеств. Рекомендовано разогревать в отдельной посуде.

Борщ

Длительность хранения борща не должна превышать 2-3 дней. Считается, что с каждым днем блюдо становится вкусней за счет того, что максимально раскрываются вкусы всех продуктов. Борщ считается лидером по сроку хранения и легко сохраняет свои вкусовые свойства.

На последний день отмечается особенная насыщенность вкуса и ароматность блюда. Поэтому многие любят кушать борщ в последние дни, когда он особенно настоянный. Но следует помнить, что и количество бактерий может увеличиваться пропорционально сроку хранения и "настаивания" борща - и они могут вызвать серьезное пищевое отравление (особенно если борз хранился неправильно).

Щи

Срок хранения не должен превышать 3 суток, иначе вы сможете почувствовать легкую горечь.

Если в качестве составляющих используются грибы, щавель или рыба, то в течение 2 дней необходимо закончить блюдо. В противном случае появятся проблемы с пищеварением или со стулом.

Солянка

Чтобы избежать потерю вкуса, необходимо хранить не более 2-3 дней. Даже копчености, мясо, маринованные продукты не должны много дней находиться в холодильнике.

Без мяса максимальный срок хранения солянки достигает 96 часов. Блюдо остается свежим и вкусным. Можно также готовить и для одного приема пищи. Если готовится щавелевый бульон, то его можно есть 4 дня. Когда используется яйцо, то обязаны съесть за сутки.

Салаты

Любые салаты не должны находиться в холодильнике более суток. Особенное внимание стоит уделить майонезным смесям, которые относят к скоропортящимся. Еда отличается калорийностью и может повлечь за собой пищевое отравление за счет развития бактерий.

Чтобы оставаться здоровыми и полными сил, всегда следует кушать свежую пищу. При соблюдении требований получите необходимый объем витаминов в течение суток. Если потреблять всегда только свежую пищу, то можно быть уверенным в хорошем самочувствии и отсутствии проблем в организме.