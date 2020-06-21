Почему белье забивается в пододеяльник при стирке: решение проблемы

Почему белье оказывается внутри пододеяльника?

Нет никакой магии в том, что наволочки и простыни оказываются внутри пододеяльника. Это явление имеет под собой вполне материальную основу.

Во-первых, все зависит от конструкции барабана и системы стирки. Если вода внутри машинки плещется очень активно, возникают вихри и струи, которые тут же подхватывают более легкие вещи и перемещают их в различных плоскостях. Поступить аналогичным образом с пододеяльником не получается: он слишком тяжелый.

Но одна его часть — прорезь — все же оказывается воде «по зубам». Волны разделяют два слоя ткани, а все, что происходит дальше, вполне закономерно — небольшие полотенца, наволочки и простыни попадают в «открытый рот» пододеяльника. Далее бак совершает поворот, «челюсти» смыкаются, и пододеяльник «проглатывает» все, что оказалось внутри него.

Во-вторых, имеет значение ткань, из которой сделан пододеяльник. Более скользкие материалы (например, шелк, полиэстер) не так подвержены действию водных завихрений. Натуральные, да еще и тяжелые полотна — лен, хлопок — с высокой долей вероятности поглотят все, что находится рядом. Забавный факт: если поместить в барабан два пододеяльника, из которых один тонкий шелковый, а другой плотный и хлопковый, то к концу стирки первый окажется внутри второго.

Влияние на процесс стирки

Нельзя сказать, что попадание прочих вещей внутрь пододеяльника как-то сказывается на качестве стирки. Порошки и гели растворяются в воде, а ткани, из которых сшито постельное белье, обладают хорошей водопроницаемостью. Обычного цикла продолжительностью 40–60 минут хватает, чтобы удалить из материи всевозможные загрязнения.

Проблемы могут возникнуть в двух случаях: когда на вещах есть трудновыводимые пятна — чтобы избавиться от них, белье нужно замачивать в специальных растворах с отбеливателями, растворителями или энзимами; если человек, который пользуется постельными принадлежностями, склонен к аллергическим реакциям. Дело в том, что чем плотнее скомкано белье, тем хуже из него выполаскиваются микрочастицы стирального порошка. Выходом может стать использование гипоаллергенных средств, которые если и останутся между волокнами ткани, то все равно не причинят вреда здоровью.

Решение проблемы

Чаще всего хозяйки прибегают к радикальным мерам — зашивают пододеяльнику «рот». Это эффективно, но непрактично — если приходится стирать несколько комплектов белья, то на посиделки с иголкой в руках уйдет около часа. А ведь потом еще надо отпороть нитки, чтобы заправить одеяло.

Более быстрый способ предполагает использование канцелярских резинок. Ту сторону пододеяльника, на которой расположена прорезь, складывают гармошкой и перематывают в несколько обхватов. Это быстрее, чем шить, но есть риск, что в процессе стирки резинка лопнет и застрянет в сливном шланге либо создаст засор в канализации.

Если такое произойдет, придется самостоятельно разбирать и чистить машинку либо вызывать мастера (разумеется, не бесплатно).

Существуют и безопасные методы

Пришить к прорези пуговицы с петельками или втачать молнию. Подобная конструкция выручает не только во время стирки — она еще и не позволяет одеялу выскальзывать из своей «одежды», когда человек активно переворачивается во сне.

Купить специальные мешки для стирки — они сделаны из тончайшей, но крепкой сетки, которая отлично пропускает воду, однако мешает пододеяльнику поглотить остальное содержимое барабана.