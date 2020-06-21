Двуликий кот стал отцом, и природа нашла, чем еще удивить: фото очаровательных котят

Трехлетний кот Нарния живет во Франции со своей хозяйкой Стефани Химинес. И он уже успел стать звездой соцсетей из-за своего необычного окраса: одна половина мордочки у усатого черная, другая — серая. А в придачу к этому у питомца еще и ярко-голубые глаза.

Владелица красавца не стала отбирать у него возможность завести потомство. И вот удивительный кот наконец стал отцом семейства. Но природа и в этом случае оказалась не лишена фантазии: один котенок появился на свет с черной шерсткой, второй — с серой. Словно папа передал малышам ровно по половине своего окраса.

Котята - детишки Нарнии ФОТО: twitter

На страницу Нарнии в Instagram подписано уже более 242 000 человек. Они прозвали хвостатого очаровашку двуликим котом, терминатором, а ещё химерой, как называют подобных животных и в научной сфере. Такой необычный окрас встречается у организмов, чьи клетки содержат два типа ДНК, что может быть вызвано слиянием двух эмбрионов.