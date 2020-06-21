Вс, 21.06.2020
ТОП-10 эстонских звезд, которые перекроили свою внешность СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото

Валентин Юдашкин

ФОТО: missoffice.ru

Новый снимок с модельером примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram.

Новое фото, появившееся в Instagram-аккаунте примадонны российской эстрады, взволновало поклонников. На свежем снимке певица предстала в компании модельера Валентина Юдашкина, который показался интернет-пользователям несколько похудевшим. Некоторые из подписчиков артистки даже не могли его узнать.

Впрочем, судя по всему, сама Пугачева была рада увидеть знакомого.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала звезда в подписи к посту.

Некоторые из фолловеров сделали комплименты представителям шоу-бизнеса. А кто-то, как пишет «Экономика сегодня», принялся обсуждать внешний вид Юдашкина, который ранее заявлял, что несколько лет назад у него диагностировали онкологию, однако заболевание уже вошло в стадию ремиссии.

НАВЕРХ