Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото

Новый снимок с модельером примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram.
Новое фото, появившееся в Instagram-аккаунте примадонны российской эстрады, взволновало поклонников. На свежем снимке певица предстала в компании модельера Валентина Юдашкина, который показался интернет-пользователям несколько похудевшим. Некоторые из подписчиков артистки даже не могли его узнать.
Впрочем, судя по всему, сама Пугачева была рада увидеть знакомого.
«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала звезда в подписи к посту.
Некоторые из фолловеров сделали комплименты представителям шоу-бизнеса. А кто-то, как пишет «Экономика сегодня», принялся обсуждать внешний вид Юдашкина, который ранее заявлял, что несколько лет назад у него диагностировали онкологию, однако заболевание уже вошло в стадию ремиссии.