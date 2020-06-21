Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото

Новое фото, появившееся в Instagram-аккаунте примадонны российской эстрады, взволновало поклонников. На свежем снимке певица предстала в компании модельера Валентина Юдашкина, который показался интернет-пользователям несколько похудевшим. Некоторые из подписчиков артистки даже не могли его узнать.

Впрочем, судя по всему, сама Пугачева была рада увидеть знакомого.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала звезда в подписи к посту.