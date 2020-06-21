Солист группы Uma2rman провел экскурсию по шикарному дому после ограбления

Участник группы Uma2rman на несколько дней уехал из загородного особняка, а когда вернулся, то обнаружил, что в нем побывали воры: они разворошили жилище, вскрыли сейф и после убегали через поля, рассказывает «Стархит».
Об этом сам Кристовский рассказал в Instagram. Оказалось, что грабители проникли в дом через окно, предварительно сломав его. Скорее всего, они знали куда идут, потому что сразу отправились на третий этаж к оружейному сейфу.
«Наверное, думали, что там лежит куча денег, но музыканты не такие богатые люди, особенно сейчас, когда работы совсем нет», — сказал Владимир.
При этом Кристовский, по собственному признанию, предвидел ситуацию, поэтому даже сделал надпись: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег, не тратьте зря время». Музыкант рад, что грабители не стали брать его коллекционные винтовки, а вот украшения жены забрали. «Унесли побрякушки, сережки, но немного, ведь жена не особенно любит это дело», — уверяет Владимир.
По мнению певца, они бы и дальше орудовали в доме, если бы их не спугнули: ведь один из друзей семьи приехал проверить дом. Поэтому им в спешном порядке пришлось покидать жилище — и спускаться по крутой лестнице с третьего этажа, а затем убегать огородами.
«Как тут можно спуститься, может, они ниндзя какие-то? А дальше примятая трава на поле, так они уходили», — рассказал артист.
Сейчас с этим делом будет разбираться полиция, а Кристовский решил поставить камеры и сигнализацию, кроме того, он хочет нанять сторожа и предупредить всех в поселке, что нужно быть бдительными и осторожными.