Солист группы Uma2rman провел экскурсию по шикарному дому после ограбления

Об этом сам Кристовский рассказал в Instagram. Оказалось, что грабители проникли в дом через окно, предварительно сломав его. Скорее всего, они знали куда идут, потому что сразу отправились на третий этаж к оружейному сейфу.

«Наверное, думали, что там лежит куча денег, но музыканты не такие богатые люди, особенно сейчас, когда работы совсем нет», — сказал Владимир.

При этом Кристовский, по собственному признанию, предвидел ситуацию, поэтому даже сделал надпись: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег, не тратьте зря время». Музыкант рад, что грабители не стали брать его коллекционные винтовки, а вот украшения жены забрали. «Унесли побрякушки, сережки, но немного, ведь жена не особенно любит это дело», — уверяет Владимир.

По мнению певца, они бы и дальше орудовали в доме, если бы их не спугнули: ведь один из друзей семьи приехал проверить дом. Поэтому им в спешном порядке пришлось покидать жилище — и спускаться по крутой лестнице с третьего этажа, а затем убегать огородами.

«Как тут можно спуститься, может, они ниндзя какие-то? А дальше примятая трава на поле, так они уходили», — рассказал артист.