Айза Анохина призналась, почему не хочет жить с Олегом Майами

Айза Анохина призналась поклонникам, что не готова пока съезжаться с новым возлюбленным Олегом Майами. По ее словам, пока ее устраивает вариант гостевого брака, когда можно встречаться и жить раздельно, периодически ночуя друг у друга. Атмосферу дома у своего избранника она назвала спокойной.

«Мне вообще нравится спать с детьми, но с Олегом мне прикольно. Он заботится обо мне. Нам классно, но я не готова пока вместе жить. Не хочу, чтобы быт испортил что-либо», — заметила звезда в эфире авторской программы «Супер Айза» на телеканале «Супер», пишет Пятый канал.

От переезда ее удерживают не только дети, но и любовь к порядку, в котором есть только привычные личные вещи. Чужому имуществу в ее доме не место, заметила Айза. Этого счастья ей хватило в первых двух браках.

«Я не хочу чужие вещи в свой дом. У меня нет места для их вещей! Мне очень нравится понятие гостевого брака. И еще у меня дети, я не готова, чтобы это все смешалось», — отметила блогер.

Зато она уже сделала решительный шаг навстречу любимому — познакомила Олега с детьми, 10-летним Сэмом и трехлетним Элвисом. По словам нового избранника Айзы, ребята приняли его, хоть иногда и устраивают перепалки между собой, чтобы привлечь внимание.