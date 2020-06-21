Гороскоп на 21 июня: как день летнего Солнцестояния повлияет на знаки Зодиака

Гороскоп говорит, что Дев попросят о ценном совете, а у Рыб объявятся старые друзья.
Овен
Остерегайтесь малознакомых людей с заманчивыми предложениями – вы же догадываетесь, где бывает бесплатный сыр.
Телец
Этот летний день принесет вам приятные новости издалека. Не давайте любимому человеку повода для ревности.
Близнецы
Вряд ли у вас получится отдохнуть в этот выходной, зато большая часть домашней работы будет сделана так, как вы хотели.
Рак
Звезды рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.
Лев
Чтобы решить свою проблему, обратитесь к старому другу. Сообща намного легче решить даже самые сложные вопросы.
Дева
В этот день к вам обратятся за советом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.
Весы
Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что в результате вы ничего не доведете до логического конца.
Скорпион
Ваше плохое настроение в этот день негативно отразится на близких. Лучше порелаксируйте, наблюдая за солнцем.
Стрелец
День летнего солнцестояния подходит для планирования и раздумий о ближайшем будущем. Вспомните о своих талантах.
Козерог
На повестку дня могут всплыть какие-то давние страхи и тайны. Только не пытайтесь побороть их алкоголем, советует «Сегодня».
Водолей
День подходит для приятного, вдохновляющего творческого занятия – это может быть экскурсия или пикник на природе.
Рыбы
Постарайтесь возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями – кто-то из них обязательно выйдет на связь.