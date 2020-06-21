С чем нельзя есть бананы: спорим, вы не знали?

Банан — не только вкусный, но и полезный фрукт. И все же, несмотря на всю пользу, есть то, на что следует обратить внимание. С некоторыми продуктами сочетать банан нельзя, пишет пользователь «Соху». Он дал читателям рекомендации, которые позволят есть бананы без вреда для здоровья.
Несмотря на всю пользу бананов, есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. Речь идет о сочетании бананов с другими продуктами. Неправильное употребление этого фрукта может привести к отрицательным последствиям и нанести вред организму.
Благодаря своей нежной структуре и нетоксичным свойствам бананы сочетаются с большинством продуктов, но все же есть несколько исключений.
1. Хамийская дыня
Банан и хамийская дыня богаты ионами калия. Однако, если употреблять их вместе, содержание ионов калия в крови будет слишком высоким, что может привести к слабости сердечной мышцы, уменьшению частоты сердечных сокращений, а также способствовать развитию почечной недостаточности и некоторых заболеваний суставов. Это может нанести большой вред организму, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу.
2. Кисломолочные продукты
Сочетание банана с кисломолочными продуктами улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта, но людям с нарушениями функций селезенки и желудка не следует употреблять данные продукты вместе, так как это может вызвать боли в животе, диарею и другие дискомфортные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.
3. Сладкий картофель (батат)
Батат содержит множество полезных для организма веществ, но из-за высокого содержания клетчатки он тяжело переваривается. В бананах также содержится большое количество пищевых волокон. При одновременном употреблении данных продуктов может возникнуть вздутие живота, которое негативно сказывается на переваривании и усвоению пищи, так что она надолго задерживается в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к кислотному рефлюксу и другим неприятным симптомам, а в тяжелых случаях — даже вызвать хроническую интоксикацию.
Таким образом, не следует сочетать бананы с вышеуказанными тремя продуктами, иначе это может негативно отразиться на здоровье. Если вам все же хочется съесть их вместе, лучше сделать перерыв хотя бы в полчаса. Кроме того, необходимо соблюдать следующие рекомендации, касающиеся употребления и хранения бананов.
Избегайте употребления в пищу незрелых бананов
Мы все знаем, что для недозрелых плодов характерна некая терпкость. Все дело в дубильной кислоте, которая содержится в бананах. Данное вещество обладает сильным вяжущим действием, поэтому употребление неспелых бананов может вызвать запоры.
Избегайте употребления бананов на голодный желудок
Как говорилось выше, банан улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта, а употребление банана натощак равносильно работе на холостом ходу. Это увеличит трение стенок желудка, а затем вызовет повреждение слизистой оболочки. Кроме того, банан содержит большое количество магния. Употребление банана на голодный желудок за короткий промежуток времени значительно повысит уровень магния, что приведет к дисбалансу минеральных солей в организме и негативно скажется на здоровье.
Не храните бананы в холодильнике
Низкая температура холодильника приводит к почернению кожицы фрукта и превращению его мякоти в кашу, при этом банан теряет свои вкусовые качества и питательную ценность. Поэтому лучше не хранить их в холодильнике.
Банан богат питательными веществами, обладает приятным вкусом и ароматом. Это сытный и полезный фрукт. Однако для того, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, нужно помнить о правильном сочетании бананов с другими продуктами и соблюдать некоторые рекомендации, о которых говорилось выше.