С чем нельзя есть бананы: спорим, вы не знали?

Несмотря на всю пользу бананов, есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. Речь идет о сочетании бананов с другими продуктами. Неправильное употребление этого фрукта может привести к отрицательным последствиям и нанести вред организму.

Благодаря своей нежной структуре и нетоксичным свойствам бананы сочетаются с большинством продуктов, но все же есть несколько исключений.

1. Хамийская дыня

Банан и хамийская дыня богаты ионами калия. Однако, если употреблять их вместе, содержание ионов калия в крови будет слишком высоким, что может привести к слабости сердечной мышцы, уменьшению частоты сердечных сокращений, а также способствовать развитию почечной недостаточности и некоторых заболеваний суставов. Это может нанести большой вред организму, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу.

2. Кисломолочные продукты

Сочетание банана с кисломолочными продуктами улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта, но людям с нарушениями функций селезенки и желудка не следует употреблять данные продукты вместе, так как это может вызвать боли в животе, диарею и другие дискомфортные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.

3. Сладкий картофель (батат)

Батат содержит множество полезных для организма веществ, но из-за высокого содержания клетчатки он тяжело переваривается. В бананах также содержится большое количество пищевых волокон. При одновременном употреблении данных продуктов может возникнуть вздутие живота, которое негативно сказывается на переваривании и усвоению пищи, так что она надолго задерживается в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к кислотному рефлюксу и другим неприятным симптомам, а в тяжелых случаях — даже вызвать хроническую интоксикацию.

Таким образом, не следует сочетать бананы с вышеуказанными тремя продуктами, иначе это может негативно отразиться на здоровье. Если вам все же хочется съесть их вместе, лучше сделать перерыв хотя бы в полчаса. Кроме того, необходимо соблюдать следующие рекомендации, касающиеся употребления и хранения бананов.

Избегайте употребления в пищу незрелых бананов

Мы все знаем, что для недозрелых плодов характерна некая терпкость. Все дело в дубильной кислоте, которая содержится в бананах. Данное вещество обладает сильным вяжущим действием, поэтому употребление неспелых бананов может вызвать запоры.

Избегайте употребления бананов на голодный желудок

Как говорилось выше, банан улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта, а употребление банана натощак равносильно работе на холостом ходу. Это увеличит трение стенок желудка, а затем вызовет повреждение слизистой оболочки. Кроме того, банан содержит большое количество магния. Употребление банана на голодный желудок за короткий промежуток времени значительно повысит уровень магния, что приведет к дисбалансу минеральных солей в организме и негативно скажется на здоровье.

Не храните бананы в холодильнике

Низкая температура холодильника приводит к почернению кожицы фрукта и превращению его мякоти в кашу, при этом банан теряет свои вкусовые качества и питательную ценность. Поэтому лучше не хранить их в холодильнике.