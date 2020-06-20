Вдова Хворостовского рассказала о последнем желании своего знаменитого супруга

Вдова легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, певица Флоранс Илли-Хворостовская в одном из последних интервью призналась, что перед смертью супруг попросил ее не переживать о своем уходе и обязательно с кем-нибудь познакомиться.

По воспоминаниям артистки, узнав о неутешительном диагнозе Хворостовский просто не поверил в него. Он считал, что имела место врачебная ошибка и опухоли на самом деле нет. Флоранс рассказала, что Дмитрий мужественно боролся со смертельной болезнью до того момента, пока не понял, что более не в силах петь. Тогда баритон обратился к близким с одной лишь просьбой: быть с ним рядом перед кончиной.

«Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна. Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась», — приводит слова Илли-Хворостовской ФАН.

Женщина призналась, что в тот момент поклялась умирающему супругу быть счастливой. Однако для нее в это понятие входит не сторонний мужчина, а жизнь ради общих детей.