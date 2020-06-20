«Русская Кардашьян» в приспустившемся с груди белье устроила опрос

Получившиеся кадры она опубликовала в Instagram и попросила выбрать лучший из двух. Перед фанатами встал нелегкий выбор, ведь на одном из снимков Квитко позирует лицом и, соответственно, выделяется ее «аппетитный» бюст, а на другом — в центре внимания выдающиеся ягодицы модели.