«Крайне бестактно»: Виктория Талышинская ответила на едкие слова Шоуа в ее адрес

Если это действительно высказывание Александра, то могу лишь охарактеризовать его как крайне бестактное, — ответила артистка. — Не хочу даже пытаться понять, что происходило в его голове, когда он это говорил. Не хочу портить хорошие воспоминания о «Непаре». Просто пожелаю ему удачи. У меня сейчас светлый и позитивный коллектив, и, к счастью, садоводов здесь нет.