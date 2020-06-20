«Крайне бестактно»: Виктория Талышинская ответила на едкие слова Шоуа в ее адрес

Артистка с благодарностью вспоминает годы, проведенные в составе группы «Непара». А вот Александр Шоуа зол на экс-коллегу и обвиняет ее в нечестности: якобы Виктория пыталась выкупить их совместные хиты за его спиной. Артист сравнил певицу с растением, которое «стало портиться», пишет Стархит.
Можно быть недобрым человеком, но ходить собственными ногами. А когда ты едешь на чужом горбу, надо быть благодарным. Ну нельзя за моей спиной покупать мои песни у нашего же продюсера. Это просто неэтично,
— негодовал год назад Александр.
Недавно он выкупил права на бренд «Непара» вместе с хитами и начал активно перезаписывать их с другой певицей.
Когда растение перестало расти и стало портиться, его надо лечить, а когда оно не поддается лечению, его просто убирают и сажают новое,
— высказался исполнитель, намекая на непорядочное, по его мнению, поведение бывшей партнерши.
43-летняя Талышинская была удивлена заявлением. В отличие от него, она не позволяет себе едких комментариев в адрес коллег, а о дуэте говорит исключительно с теплотой.
Если это действительно высказывание Александра, то могу лишь охарактеризовать его как крайне бестактное, — ответила артистка. — Не хочу даже пытаться понять, что происходило в его голове, когда он это говорил. Не хочу портить хорошие воспоминания о «Непаре». Просто пожелаю ему удачи. У меня сейчас светлый и позитивный коллектив, и, к счастью, садоводов здесь нет.
Виктория выступает в группе «2 ОКеана» вместе с композитором и певцом Владимиром Курто. Музыкант занимался подготовкой синглов для таких артистов, как Дима Билан, Лобода и другие. Правда, сейчас он сосредоточен на собственной певческой карьере.
Я не выбирала себе специально путь, по которому пойду дальше, — делилась она. — Не придумывала, будет ли это сольная карьера, группа или дуэт. На все воля случая. Мы встретились с Володей Курто именно тогда, когда это было нужно.