Певица Джамала стала мамой во второй раз

Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время,