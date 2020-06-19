Вот это подарок! Теперь с российской визой можно ездить в Республику Беларусь и наоборот

Как сообщает ТАСС, накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре «выразили удовлетворение» завершением работы над этим межправительственным соглашением. Документ, в соответствии с которым граждане третьих государств с действующей российской или белорусской визой могут свободно въезжать и находиться на территорию второго государства, планировалось подписать еще в 2018 году. Однако процедура была отложена, поскольку Минск не успел завершить необходимые внутригосударственные процедуры. Позже Лукашенко заявил, что в окончательном варианте проекта документа учтены все пожелания сторон, но двусторонние консультации продолжались до настоящего времени.

После вступления соглашения в силу иностранцам для поездки в Беларусь и Россию не нужно будет получать две визы. Имея визу одной из этих стран, они смогут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы и смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам (они определены в приложении к соглашению). Визы будут взаимно признаваться на срок пребывания до 90 дней.