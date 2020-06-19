Михаил Галустян рассказал, сколько получал за один концерт во времена КВН

Михаил Галустян начинал карьеру в составе сочинской команды КВН «Утомленные солнцем». Яркого и харизматичного комика заметили телепродюсеры и предложили участие в крупном проекте «Наша Russia». Тогда Галустян даже предположить не мог, что начинается взлет его карьеры, пишет Starhit.ru.
«Из кавээнщика, который 100 долларов зарабатывал с концерта, я превратился в мегапопулярного человека, которому и бизнес-класс, и VIP, и большой гонорар», — вспоминает юморист.
Но солидный заработок дался не просто так и не за минимумом усилий. «Помню, как продюсер Артур Джанибекян ко мне подошел и говорит: «Сколько ты хочешь зарабатывать?» Говорю: «Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы». И он очень быстро согласился, а я напрягся — не мало ли сказал? Но работали мы день и ночь. Как-то поймал себя на мысли: я в пыльном павильоне, в августе, в одежде гастарбайтера, мокрый, потный. Все на пляже купаются, а я снимаюсь. Но вот три года подряд мы очень много работали. Слава — это серьезное испытание», — рассказал Галустян.
В какой-то момент Галустян даже столкнулся со звездной болезнью. По словам артиста, этому положили конец его друзья, которые никак не связаны со сферой шоу-бизнеса: «Они просто сказали: "Эй, опустись на землю"», — признается шоумен.
Сегодня Галустян работает на канале СТС, ведет проект «Миша портит все». «Все очень удивились: мол, как это ты ушел с ТНТ? Но я немножечко вырос, мне неловко иногда говорить по телевизору слово «жопа», я понимаю, что дома ТНТ уже не включу — у меня дети, есть риск нарваться на неловкое слово. СТС в этом плане больше семейный, светлый, добрый, и мне это нравится. У меня хороший контракт, я могу свободно творить. Мне спокойно на душе, потому что не всю жизнь «ха-ха» и «хи-хи», а еще и полезную информацию аудитории приношу», — признался Михаил.