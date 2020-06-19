Михаил Галустян рассказал, сколько получал за один концерт во времена КВН

«Из кавээнщика, который 100 долларов зарабатывал с концерта, я превратился в мегапопулярного человека, которому и бизнес-класс, и VIP, и большой гонорар», — вспоминает юморист.

Но солидный заработок дался не просто так и не за минимумом усилий. «Помню, как продюсер Артур Джанибекян ко мне подошел и говорит: «Сколько ты хочешь зарабатывать?» Говорю: «Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы». И он очень быстро согласился, а я напрягся — не мало ли сказал? Но работали мы день и ночь. Как-то поймал себя на мысли: я в пыльном павильоне, в августе, в одежде гастарбайтера, мокрый, потный. Все на пляже купаются, а я снимаюсь. Но вот три года подряд мы очень много работали. Слава — это серьезное испытание», — рассказал Галустян.

В какой-то момент Галустян даже столкнулся со звездной болезнью. По словам артиста, этому положили конец его друзья, которые никак не связаны со сферой шоу-бизнеса: «Они просто сказали: "Эй, опустись на землю"», — признается шоумен.