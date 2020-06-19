Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Официальный экипировщик Олимпийской команды России Zasport объявил о своем сотрудничестве с тульской медсестрой Надеждой Жуковой, прославившейся не только в России, но и в мире тем, что вошла в палату к инфицированным коронавирусом пациентам в купальнике под прозрачным защитным костюмом.

Компания разместила в Instagram фото девушки в спортивной одежде.

«Надежда стала одним из символов эры коронавируса. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года. Также мы готовы оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает Надежда», — говорится в подписи к фото.

Девушка также дала первое интервью Zasport и рассказала, как ей работается.

«Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе "на здоровье", которую я обычно произношу вместо "спасибо" и "до свидания". И еще говорят, что у меня легкая рука — уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу», — отметила она.

В комментариях пользователи порадовались за Надежду.

«Приятно, что таков поворот событий! Негодовал. Ведь честное слово, первая мысль была: я бы быстрее поправился, видя красоту»

«Медицинская ткань, из которой шьют защитные костюмы, не дышит. Девушка поступила правильно. Лучше одеть купальник, чем получить тепловой удар»

«Можно познакомиться с этой медсестрой?».