Пт, 19.06.2020
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«Думаю, это до гроба»: Лолита представила публике свою новую любовь

Лолита Милявская

ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

Поклонники по достоинству оценили произошедшее с 56-летней певицей преображение, пишет Пятый канал.

Лолита Милявская представила публике свою новую любовь. Пережившая не так давно развод с пятым мужем певица, посвежевшая, похудевшая и помолодевшая опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показывает «виновника» произошедшего с ней преображения.

«Я хочу вам представить мою новую любовь. И я думаю, что это любовь до гроба» именно благодаря этому молодому человеку, да, опять молодому, я выгляжу *******но», — говорит Лолита, хвастаясь новой стрижкой.

Оказывается, 56-летняя артистка нашла себе нового стилиста. Его зовут Алексей. «Это крутой молодой человек с золотыми руками», — восторженно сообщает Милявская.

В комментарии к ролику она рассказала, что услугами крутого «Мастера» и «Художника» пользуются многие коллеги певицы. «Лолочка, очень здорово! Прямо, помолодела!»; «Обалденная стрижка! Красавица Лолита!»; «Круть!»; «Супер! Очень стильно и молодо!» — оценили изменения поклонники.

instagram @lolitamilyavskaya

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