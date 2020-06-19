Наконец-то! Выяснилось, кто был с Ефремовым в момент аварии

Скандал вокруг возможного пассажира устроившего смертельное ДТП в пьяном виде актера Михаила Ефремова, похоже, получил очередной виток развития. Так, одиозный музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он находился в машине с артистом на момент аварии в центре Москвы.

В беседе с журналистами он подтвердил, что был пассажиром актера. «Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий», - заявил Борецкий в интервью politexpert.net.

По его словам, кроме Ефремова, в машине также находилось больше трех человек. Все они ушли с места аварии.