Пт, 19.06.2020
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Наконец-то! Выяснилось, кто был с Ефремовым в момент аварии

Джип Михаила Ефремова на месте аварии

ФОТО: Roman Kanashchuk/Roman Kanashchuk/TASS

Стало известно, кто находился в машине с актером, устроившим смертельное ДТП в Москве, рассказывает Topnews.

Скандал вокруг возможного пассажира устроившего смертельное ДТП в пьяном виде актера Михаила Ефремова, похоже, получил очередной виток развития. Так, одиозный музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он находился в машине с артистом на момент аварии в центре Москвы.

В беседе с журналистами он подтвердил, что был пассажиром актера. «Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий», - заявил Борецкий в интервью politexpert.net.

По его словам, кроме Ефремова, в машине также находилось больше трех человек. Все они ушли с места аварии.

Стас Барецкий заявил, что был с Михаилом Ефремовым в момент ДТП

Барецкий отметил, что в момент ДТП даже не понимал, что происходит, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, сначала он думал, что машина попала в канаву, а когда шоумен узнал о последствиях аварии, то очень испугался.
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