Новый образ больной раком актрисы Александры Яковлевой взорвал Сеть

А ведь сразу после постановки диагноза звезда впала в депрессию. В какой-то момент даже перестала ходить: ее возили на инвалидной коляске. «Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла», — говорила Яковлева.