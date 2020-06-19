Новый образ больной раком актрисы Александры Яковлевой взорвал Сеть

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева уже несколько лет борется с раком груди. Несмотря на тяжелое течение болезни, 62-летняя Яковлева не унывает и ведет активный образ жизни, пишет «Стархит».
Онкологическое заболевание у звезды диагностировали в 2017 году. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными, но Яковлева не стала опускать руки и приняла решение — бороться.
Поклонники поддерживают любимую артисту и восхищаются ее силой духа. А Александра Евгеньевна радует их своими снимками. «Невозможно хороша»; «Вы прелесть! Очень красивая»; «Вы как девочка», — пишут неравнодушные.
А ведь сразу после постановки диагноза звезда впала в депрессию. В какой-то момент даже перестала ходить: ее возили на инвалидной коляске. «Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла», — говорила Яковлева.
Сегодня Александра Евгеньевна находит утешение в творчестве. Драматург Татьяна Москвина поставила специально для нее пьесу: год назад артистка сыграла в театральной комедии «Две женщины и лейтенант». Зал стоя приветствовал любимую артистку.
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