Молодая певица из Эстонии победила на престижнейшем международном конкурсе

Эмблема конкурса Промо Этот конкурс был организован Президентом WAPA Армандо Гукасяном. Идея пришла после закрытия мира в связи с пандемией. Все творческие проекты были приостановлены, конкурсы и фестивали отменялись и отменяются до сих пор. Но выход был тоже найден: проведение конкурса в режиме онлайн.

Конкурс собрал конкурсантов из 40 стран (всего более 700 участников), в профессиональное жюри входят представители 45 стран. Каждая страна представляла своих участников в четырех возрастных категориях и двух номинациях: эстрада и академический вокал. Конкурсантам надо было прислать свою запись, сделанную на концерте, конкурсе или в домашних условиях. Обязательное условие - живой звук.

Участница из Эстонии Валерия Савчук Промо Все материалы жюри рассматривало и оценивало дома. Были отборочные этапы, полуфинал и финал. Эстонию в жюри представляли Елена Савчук - педагог, певица ансамбля Orthodox Singers, директор вокальной студии DeLight, член международного жюри, президент WAPA секции Эстонии, а так же Эндла Мурд - педагог, директор и организатор конкурса Golden Rose в Пярну.

От Эстонии в конкурсе приняли участие более 20 человек. Это певцы из Нарвы, Пярну, Таллинна. Не все страны дошли до финала. Пройдя жесточайший отбор, только две певицы из Эстонии вышли в финал: L'era (категория 10-13 лет) и Анастасия Калимулина (14-17 лет).

В итоге Анастасия Калимулина заняла 3 место по сумме баллов, а L'era заняла 1 место. Валерии Савчук (именно так зовут эту юную певицу) всего 11 лет. Она лауреат и победитель многих престижных международных конкурсов в России, Румынии, Косово, Латвии, Италии и в других странах, участница финального отбора на конкурс «Славянский базар».