Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада». «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.

Несколько дней назад Добровинский заявил, что семья курьера не примет предложение Ефремова о компенсации, каким бы оно ни было. После этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев обвинил коллегу в попытке набить цену — Добровинский якобы предлагал ему обсудить компенсацию, а потом передумал.