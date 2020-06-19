Алкоголизм и тяжелые заболевания: дочь Ефремова намерена взять опеку над экс-супругой актера

Дочь актера Михаила Ефремова 19-летняя Анна-Мария призналась, что после ареста отца, обвиняемого в смертельном ДТП, будет вынуждена взять опеку над одинокой и немощной матерью.

В одном из интервью девушка заявила, что не испытает симпатии к «женщине, которая ее родила», но к сожалению, у нее не остается другого выбора, ведь экс-супруга Ефремова — актриса Ксения Качалина — страдает алкоголизмом и, как следствие, различными тяжелыми заболеваниями.

Ксения Качалина ФОТО: кадр из программы "Светская хроника"

«Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как „мать“. Совсем не испытываю к ней любви…» — цитирует Анну-Марию Starhit.

Позже адвокат дочери артиста Владимир Комсолев прокомментировал ее заявление. В беседе с изданием юрист подтвердил, что жизнь Ксении давно превратилась в сущий ад: в квартире — грязь, разбросанные бутылки из-под алкоголя, сама актриса нигде не работает и живет на средства бывшего мужа.

«Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?» — отметил Комсолев.

А в заключение добавил, что дочь, разумеется, не оставит мать в бедственном положении, однако опеку будет оформлять официально — через суд. Юрист и Анна-Мария уже начали собирать документы для подачи соответствующего иска.