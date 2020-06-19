«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня

Солнечное затмение 2020 года обещает стать одним из самых сильных в части воздействия на людей за долгое время. Оно произойдет 21 июня и окажется в центре так называемого коридора затмений — между двумя лунными затмениями 5 июня и 5 июля. Мало того, предстоящее затмение приходится на день летнего солнцестояния. В этой связи астролог Алена Никольская призвала отнестись к этому периоду особенно осторожно.

«Солнечное затмение всегда происходит на новолуние. В данном случае и Солнце и Луна будут находиться в знаке Рака. В это время важно обратить внимание на внутреннее состояние, на отношение в семье. Многие отношения будут испытываться на прочность. У большинства людей в этот период может наблюдаться череда нестыковок и неприятностей — и на работе, и в быту, и в личной жизни. Много будет споров и отклонений от заранее задуманного», — предупредила Никольская.

По ее словам, в этот период особенно легко угодить в лапы мошенников. Доверившись нечистым на руку людям, можно потерять финансы или оказаться втянутым в нежелательную авантюру. Поэтому стоит аккуратнее относиться к чужим словам и не позволять морочить себе голову.

Астролог подчеркивает: 21 июня и в последующие дни после него нельзя назначать ничего жизненно важного. Все, что гипотетически может повлиять на судьбу человека, лучше отложить на двадцатые числа июля, а лучше — на август, поскольку 20 июля начнется очередное новолуние.