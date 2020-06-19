Вишневые ветки и обычная соль. Пять способов улучшить шашлык на мангале

После того как замариновали мясо уже поздно что-то менять и пытаться как-то улучшить шашлык. Так мы обычно думаем. Но процесс жарки — это тоже интересный ритуал, в ходе которого вы можете сделать вкус насыщеннее, придать мясу копченый аромат, даже немного смягчить его.
«Аргументы и факты» рассказывают, о приемах жарки, которые могут украсить ваш шашлык и удивить гостей.
Фруктовые деревья
Чаще всего мы жарим шашлык на березовых дровах (если речь идет о дачном мангале) или же на углях из пакета. Напомним, что жарить мясо на дровах хвойных пород не стоит, так как выделяющиеся пары смолы сообщат мясу горьковатый вкус и неприятный запах. По этой же причине не стоит кидать в мангал обрезки досок, заборов и прочую некачественную древесину. Во-первых, она может давать неприятный вкус-запах шашлыку, во-вторых, с ней вы не добьетесь качественных углей, дающих равномерный жар, что важно для мяса.
Помимо березовых дров или углей неплохо выступают дрова из деревьев фруктовых пород, вишни, яблони. «Я советую вишню, — говорит Павел Колесник, шеф-повар ресторанов «Одесса-мама». — Она дает просто отличный аромат. Причем даже если у вас нет много вишневых дров, чтобы пожарить шашлык, а скорее всего их действительно нет, вы можете использовать любые дрова или угли, а перед тем, как поставите мясо, бросьте в угли пару вишневых веточек».
Крепкий алкоголь
Водка слегка смягчает мясо, а бренди или ром придают ему очень интересный аромат и помогают достичь золотистой красивой корочки. Водку можно добавлять в маринад, а можно сбрызнуть ею шашлык перед жаркой. Только не стоит это делать над углями, сначала мясо нужно снять, иначе алкоголь может воспламениться. Коньяком или ромом можно также сбрызнуть мясо и обжечь его горелкой (их часто используют для розжига костров) или же в завершении приготовления положить на угли немного сухих веточек, подуть и обжечь мясо на разгоревшемся огне.
Копченый аромат
«Не очень важно, из какой породы дерева вы используете дрова или угли, — отмечает Виктор Лобзин, шеф-повар кафе PaPaella. — Они все равно прогорят, и останется мало аромата, особенно это касается углей. Для получения «дымка», аромата, который мы так ценим в шашлыке, я бы предложил взять любые опилки, лучше всего ольховые и замочить их перед тем, как вы разожжете мангал. И когда все дрова прогорят, и вы будете готовы ставить шашлык — бросить немного этих опилок на раскаленные угли. Они будут тлеть и придадут отличный аромат мясу».
Поливать или нет
«На угли капает жир и происходит возгорание. Как следствие, начинает гореть мясо. Чтобы это предотвратить, мы часто поливаем угли маринадом или вообще водой. Так лучше не делать. Тем самым вы уменьшаете температуру приготовления, и кусочки мяса могут начать терять свой сок, они хуже прожарятся, им потребуется больше времени, за которое куски на другом конце мангала пересушатся.
Если же вы поливаете маринадом мясо, то это тоже может спровоцировать потерю сока. Чтобы этого избежать, присыпьте уголь пищевой солью перед тем как ставить. Это убережет от возгорания жира», — советует Артем Хижняков, шеф-повар ресторана True Cost на Большой Дмитровке.
Горячий жир
Для улучшения вкуса мяса, для того чтобы оно стало более насыщенным можно использовать горячий жир. Он подойдет и для шашлыка и для других мясных блюд. «Я делаю так: вытапливаю на сковороде жир до шкварок, а потом поливаю этим жиром мясо. — рассказывает Владислав Корпусов, шеф-повар ресторана Stories, — в идеале это делается на чугунной сковороде, потому что она лучше всего сохраняет тепло. Важно еще, что этот жир не просто плавится, но и начинает гореть. Именно этот горелый запах дает мясу очень хороший вкус. Поливать жиром нужно уже тогда, когда мясо почти готово. Например, вы запекли его в духовке, а потом за 5 минут до готовности полили растопленным жиром».
Быстрый шашлык из свинины
10 порций
3 кг свиной шеи
4 болгарских перца
3 луковицы
5 г приправы для свиного шашлыка
5 г соли
5 г свежего тимьяна
5 г черного перца
1 киви
Совет: Как только приготовили маринад, сразу разжигайте угли. Если пользуетесь дровами, мангал разжигать надо до приготовления маринада.
Шаг 1. Лук нарезать соломкой. Киви натереть на терке. Посолить, добавить специи, отжать для выделения сока.
Шаг 2. Мясо нарезать на крупные куски.
Шаг 3. Болгарский перец нарезать на квадраты.
Шаг 4. Насаживать мясо на шампуры, чередуя с болгарским перцем.
Шаг 5. Жарить над раскаленными углями до готовности.
Шашлык из грудки индейки
500 г грудки индейки
150 мл кефира
3 зубчика чеснока
Соль и смесь перцев карри
Розмарин и тимьян
Шаг 1. В первую очередь приготовьте маринад. Для этого в достаточно глубокой емкости смешайте кефир, измельченные перцы, а также сушеный тимьян.
Шаг 2. Нарезанную подходящими для шампуров по размеру кусочками индейку выложите в маринад, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на полчаса.
Шаг 3. На мангале для жарки шашлыка потребуется средний жар, готовить нужно минут 10 до румяной корочки со всех сторон.
Шаг 4. Готовность лучше всего проверять, надрезав один из кусочков индейки. Внутри он должен быть белым, а вытекающий из него сок прозрачным, а не розовым.