Вишневые ветки и обычная соль. Пять способов улучшить шашлык на мангале

«Аргументы и факты» рассказывают, о приемах жарки, которые могут украсить ваш шашлык и удивить гостей.

Фруктовые деревья

Чаще всего мы жарим шашлык на березовых дровах (если речь идет о дачном мангале) или же на углях из пакета. Напомним, что жарить мясо на дровах хвойных пород не стоит, так как выделяющиеся пары смолы сообщат мясу горьковатый вкус и неприятный запах. По этой же причине не стоит кидать в мангал обрезки досок, заборов и прочую некачественную древесину. Во-первых, она может давать неприятный вкус-запах шашлыку, во-вторых, с ней вы не добьетесь качественных углей, дающих равномерный жар, что важно для мяса.

Помимо березовых дров или углей неплохо выступают дрова из деревьев фруктовых пород, вишни, яблони. «Я советую вишню, — говорит Павел Колесник, шеф-повар ресторанов «Одесса-мама». — Она дает просто отличный аромат. Причем даже если у вас нет много вишневых дров, чтобы пожарить шашлык, а скорее всего их действительно нет, вы можете использовать любые дрова или угли, а перед тем, как поставите мясо, бросьте в угли пару вишневых веточек».

Крепкий алкоголь

Водка слегка смягчает мясо, а бренди или ром придают ему очень интересный аромат и помогают достичь золотистой красивой корочки. Водку можно добавлять в маринад, а можно сбрызнуть ею шашлык перед жаркой. Только не стоит это делать над углями, сначала мясо нужно снять, иначе алкоголь может воспламениться. Коньяком или ромом можно также сбрызнуть мясо и обжечь его горелкой (их часто используют для розжига костров) или же в завершении приготовления положить на угли немного сухих веточек, подуть и обжечь мясо на разгоревшемся огне.

Копченый аромат

«Не очень важно, из какой породы дерева вы используете дрова или угли, — отмечает Виктор Лобзин, шеф-повар кафе PaPaella. — Они все равно прогорят, и останется мало аромата, особенно это касается углей. Для получения «дымка», аромата, который мы так ценим в шашлыке, я бы предложил взять любые опилки, лучше всего ольховые и замочить их перед тем, как вы разожжете мангал. И когда все дрова прогорят, и вы будете готовы ставить шашлык — бросить немного этих опилок на раскаленные угли. Они будут тлеть и придадут отличный аромат мясу».

Поливать или нет

«На угли капает жир и происходит возгорание. Как следствие, начинает гореть мясо. Чтобы это предотвратить, мы часто поливаем угли маринадом или вообще водой. Так лучше не делать. Тем самым вы уменьшаете температуру приготовления, и кусочки мяса могут начать терять свой сок, они хуже прожарятся, им потребуется больше времени, за которое куски на другом конце мангала пересушатся.