DJ Smash впервые стал отцом

Вчера мы с любимым впервые стали родителями самой сладкой девочки на свете. Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через два часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причин, у меня было только одно объяснение — ретроградный Меркурий. Теперь у нас три Близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно!

Пара вместе с 2011 года. Анастасия не раз отмечала, что очень счастлива рядом с музыкантом. «Как же все устроено на этой планете? Почему в определенный момент нашей жизни мы встречаем нужных людей? Почему иногда самые очевидные вещи такие сложные? Но я точно знаю, что улыбаюсь, когда пересматриваю наши фотографии 10-летней давности и читаю свои детские сообщения тебе. Я улыбаюсь и сейчас, когда смотрю на нас уже «взрослых». Спасибо тебе за это», — отмечала Анастасия.