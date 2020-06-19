Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

«Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества »людей«, и это ужасно, что произошло», — написал актер.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» — вопрошает актер.