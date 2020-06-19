Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

Актер Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме, сообщает РИА Новости.
Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
«Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества »людей«, и это ужасно, что произошло», — написал актер.
Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.
«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» — вопрошает актер.
Домогаров обвинил подписчиков в том, что те «топчутся на крови», и потребовал от них не приходить на его спектакли.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон «Лада», за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.