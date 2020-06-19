«Сексуальная до невозможности»: Серябкина в соблазнительном купальнике сфотографировалась в лесу

Судя по всему, исполнительница, которая стала широко известна благодаря выступлениям в группе «Серебро», выехала на природу практически сразу после окончания карантина.

В подписи под фото Ольга Серябкина отметила, что получает в лесу витамин D, греясь в лучах солнца. Она без ума от природы.

«Сексуальная до невозможности», «Хорошая фигура. Самое главное, что без целлюлита», «Природа и Оля – это что-то невероятное», «Какая красивая река сзади. Это что за место?» — стали задавать вопросы Ольги Серябкиной ее подписчики.