«Так выглядеть в 68 лет – преступление»: поклонники Газманова в шоке от внешнего вида певца

«Так выглядеть в 68 лет — преступление», «Вот так должен выглядеть каждый мужчина», «Прекрасная форма. Тут уж ничего не скажешь», «Крутая фигура у Олега. Настоящий качок», — заметили пользователи.

Отметим, что Олег Газманов на протяжении долгих лет в юности профессионально занимался спортивной гимнастикой. Как он рассказывал, он с детства приучил себя отказываться от вредных продуктов. Кроме того, у исполнителя существует свой особый режим тренировок. По словам Газманова, каждый день он отжимается столько раз, сколько ему лет.