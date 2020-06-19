День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

День летнего солнцестояния: интересные факты

В обычные годы летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, а по високосным годам дата переходит на 20-е число первого летнего месяца.

Так, в 2020 году летнее солнцестояние произойдет 20 июня в 21:44 по UTC. Но если считать по таллиннскому времени, то в Эстонии уже наступит 21 июня, 00:44.

Продолжительность самого длинного дня в году составит 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.

Примечательно, что, кроме солнцестояния, в 2020 году в этот день еще состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое достигнет максимума в 9:40, а также в этот момент произойдет новолуние.

День летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.

День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало астрономического лета. И с этого момента день начинает убывать, а ночь – расти, вплоть до самого зимнего солнцестояния, 22 декабря.

Почему день получил такое название, ведь на самом деле Солнце в своем движении по небосклону не останавливается ни на минуту? Название дня связано с визуальной неподвижностью Солнца. Термин "солнцестояние" происходит от латинского sol (солнце) и sistere (стоять на месте). В этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, будто бы оно зависает в зените, стоит и никуда не движется.

Изначально День летнего солнцестояния у славян приходился на середину лета и в старину совпадал с древним языческим праздником Ивана Купала. Но вот позже, после перехода на григорианский календарь, даты с днем летнего солнцестояния стали расходиться на две недели.

Несмотря на то что это самый длинный летний день, когда Солнце дольше всего освещает Землю, по-настоящему жаркая погода наступает всегда на 2-3 недели позже дня летнего солнцестояния. Дело в том, что температура воздуха в большей мере зависит от температуры воды, которой требуется определенное время, чтобы нагреться.

В Британии этот день также называют День высокого Солнца и ежегодно отмечают в знаменитом Стоунхендже.

В скандинавских странах День летнего солнцестояния считается государственным праздником. В Финляндии он называется Юханнус, а в Швеции – Мидсоммар.

В 2016 году в Норвегии был разведен самый большой костер в мире и установлен мировой рекорд – высота праздничного костра в честь дня солнца составила 47 метров.

По легенде, в 1633 году именно в знаковый день летнего солнцестояния Галилей отказался от своего утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

День летнего солнцестояния: народные приметы и обычаи