Джонни Депп утверждает, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем: комментарий изобретателя

Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был рядом с Эмбер во время их брака. Что касается этого судебного процесса, то я бы рекомендовал всем участникам идти дальше. Жизнь слишком коротка для столь длительного негатива,