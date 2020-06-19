Джонни Депп утверждает, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем: комментарий изобретателя

Скандальный развод голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд затянулся на несколько лет. Экс-супруги на каждом заседании суда обвиняют друг друга в изменах и физическом насилии. Также недавно в Сети появились фото, на которых Эмбер Херд запечатлена якобы вместе с Илоном Маском. До появления кадров Джонни Депп обвинял бывшую супругу в измене с миллиардером, пишет Сегодня.
Эмбер в свою очередь обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Но оказалось, что актриса сфальсифицировала показания против бывшего мужа. На очередном заседании в суде выступила бывшая стилист актрисы Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова Херд о том, что Депп ударил ее и у нее появились синяки под глазами, является ложью.
На этот раз изданию The Daily Mail стало известно, что Депп приобщил к делу новые скандальные подробности, которые удивили поклонников. Звезда "Пиратов Карибского моря" утверждает, что еще до развода в конце 2016 года в пентхаусе актера у Эмбер был интим втроем с Илоном Маском и знаменитой британской моделью Карой Делевинь. Такую информацию он получил от близкой подруги Эмбер Херд.
Также известно, что Депп уже подал документ с требованием, чтобы Илон Маск передал переписки или разговоры с Херд в этот период.
Кара также может быть вызвана для дачи показаний. Это определенно возможно. В этом случае может произойти почти все,
– сообщил инсайдер издания.
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на скандал о его интиме с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.
По информации Page Six, Илон опроверг обвинения актера и отрицает свое участие в групповом сексе. Он также заявил, что у него не было никаких интимных связей с Карой, а вот отношения с Эмбер изобретатель не опровергал, однако признался, что до развода с Деппом между ними ничего не было.
Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был рядом с Эмбер во время их брака. Что касается этого судебного процесса, то я бы рекомендовал всем участникам идти дальше. Жизнь слишком коротка для столь длительного негатива,
– заявил Илон Маск.