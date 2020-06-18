Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции «Жаворонки». Машинист поезда заметил 79-летнюю актрису и применил экстренное торможение. Но столкновения ему избежать не удалось.

Заслуженная артистка России скончалась от полученных травм. Отметим, Галина Дашевская сыграла одну из жен Абдуллы в фильма «Белое солнце пустыни».

Директор по связям с общественностью театра «Моссовета» Татьяна Горина прокомментировала новость о смерти актрисы. Она отметила, что коллектив в глубоком потрясении.

«Нам будет очень ее не хватать. Она всю жизнь проработала в театре, сыграла очень много ролей. Занята была в последних спектаклях театра. Нам будет очень тяжело без нее», – сказала Горина. Следственный комитет России начал проверку по факту гибели знаменитости.