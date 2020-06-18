Младший брат Элджея вырос и стал красавчиком

25-летний Алексей Узенюк, известный всей стране как Элджей, за очень короткий срок покорил отечественный шоу-бизнес. Сейчас у всех на слуху не только его творчество, но и личная жизнь — рэпер женат на «королеве Рунета» Анастасии Ивлеевой. О семье Алексея известно мало, только недавно поклонники узнали, что у кумира есть младший брат Данила.

Молодой человек тоже явно настроен когда-нибудь стать звездой. Сейчас он ведет собственный блог на YouTube, в котором рассказывает о себе, брате и о проблемах родного Новосибирска. Пока юноша живет с родителями, но в будущем планирует переехать в Москву.

Элджей всегда был очень близок с братом и сейчас всеми силами помогает ему в творческих начинаниях. Ну а Данила уже налаживает связи в шоу-бизнесе. Недавно он присутствовал на съемках клипа Элджея и Моргенштерна. Поклонники уверены, что у Узенюка-младшего есть все шансы добиться успеха, ведь он уже может похвастаться узнаваемым стилем и армией подписчиков в 100 тысяч.

Конечно, родственников то и дело сравнивают. По мнению фанатов, Данила во многом подражает Алексею. «Стиль такой же, как и у Элджея. Найди что-нибудь свое»; «Два брата, и оба такие талантливые»; «У тебя большое будущее, чувак. Главное, не упусти свой шанс», — то и дело пишут поклонники под фотографиями в аккаунте молодого человека.

В 2019-м Данила даже оказался в эпицентре громкого скандала. Тогда он опубликовал видео, в котором сидел за рулем автомобиля. На тот момент Узенюк-младший был несовершеннолетним, поэтому общественность осудила его за нарушение закона.