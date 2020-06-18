Портал Limon ищет жизнерадостных и активных летних репортеров: работа оплачивается!

Хочешь, чтобы за твоей работой следили сотни тысяч жителей Эстонии каждую неделю и так до конца этого жаркого лета? Стань частью самого веселого, оптимистичного и активного коллектива столицы - приходи работать летним репортером на портал Limon.
Ты всю жизнь мечтаешь о выступлениях перед камерой для десятков тысяч зрителей, жаждешь общения с эстонскими и мировыми знаменитостями? Идей, о чем написать статью, так много, что они не помещаются в твоей голове? Тогда ты уже двигаешься в правильном направлении! Еще чуть-чуть внимания, и, быть может, в июле и августе за твоей работой будут следить наши читатели и зрители, а ты будешь получать самое ценное - опыт и, конечно же, заработную плату.
Друзья часто спрашивают тебя о том, где ты так хорошо выучил эстонский и английский языки? У тебя врожденная грамотность? Не скромничай! Покажи нам все свои знания и умения!
А мы предложим тебе работу в новом уютном офисе Postimees Grupp в самом центре Таллинна, гибкий рабочий график и поддержку позитивных и трудолюбивых коллег. Ты на лето станешь частью главного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee. И каждый твой новый рабочий день будет не похож на предыдущий. Ты сможешь переводить тексты, писать свои материалы, делать интервью и видеорепортажи. Будь готов наслаждаться и получать от работы удовольствие.
Ищем двух летних репортеров - одного с полной нагрузкой (40 часов в неделю), другого с неполной (20 часов в неделю).
Присылайте ваши фотографии и резюме руководителю русских развлекательных порталов Postimees Grupp Эдгару Гергель - edgar.gergel@limon.ee, если появятся дополнительные вопросы - спрашивайте!