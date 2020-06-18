65-летний Владимир Кузьмин опубликовал интимные фото с молодой женой

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова оформили отношения в 2001 году. Изначально в продолжительность их отношений мало кто верил: девушка была значительно моложе именитого избранника. Ходили слухи, что Катя вышла замуж ради меркантильных интересов, но более 15 лет пара была счастлива.

Настоящим шоком для фанатов стало заявление Кузьмина в 2018 году о разводе. Говорили, будто певец увлекся другой женщиной и ушел к ней. Спустя некоторое время стало известно, что Владимир вернулся к жене, и они хотят заново пожениться.

Сегодня, 18 июня, известный музыкант обнародовал интимные фотографии, на которых запечатлен с молодой супругой. «Милая Катя, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся такой же красивой и жизнерадостной! Спасибо тебе за твою мудрость и поддержку! Ты единственная сказка в моей жизни. Люблю тебя», – обратился к имениннице Кузьмин.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Фанаты отметили, какими счастливыми на фотографиях выглядят влюбленные. Однако младший брат Владимира не разделяет этого восторга.