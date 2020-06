65-летний Владимир Кузьмин опубликовал интимные фото с молодой женой

Милая Катя, поздравляю тебя с днём рождения! Оставайся такой же красивой и жизнерадостной! Спасибо тебе за твою мудрость и поддержку! Ты единственная сказка в моей жизни) Люблю тебя 😘 ⠀ #ВладимирКузьмин #Кузьмин #КатяКузьмина

