Тартуский фестиваль фильмов в этом году пройдет по-новому

Фильмы будут доступны зрителям через веб-платформу Elisa Stage телекоммуникационной компании Elisa, которая также транслирует фестиваль фильмов ужасов и фэнтези в Хаапсалу.

Традиционно все фильмы, которые выходят на экран в Тарту, можно смотреть бесплатно, но для виртуальных показов необходимо будет приобрести билет.

«Виртуальный фестиваль предназначен для тех, кто не сможет уместиться на Ратушной площади или не сможет приехать в Тарту. Это даст возможность познакомиться с программой Tartuff и тем, кто никогда на нем не был», – сказала глава Tartuff Кристина Рейдолв.