Очаровавшая россиян Александра Вилюмовская станет гостьей нового выпуска шоу JAM AIR!

Александра является автором, исполнителем и продюсером своего, известного во всей Прибалтике музыкального проекта ЛОТОS, который в особом представлении не нуждается, имея свою обширную армию поклонников. В 2015-м году переехала в Россию, где создала, спродюсировала и стала солисткой одного из самых стильных и элегантных кавер-трио Петербурга - White Dream Orchestra. Александра исполнит свои песни, а также обещает премьеру своего нового творения. Летний вечер и красивые песни от обаятельной и талантливой Александры Вилюмовской! Уже в это воскресенье, 21-го июня, в 19.00 на платформе fb.com/tallinnjam.