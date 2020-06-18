Раскрыты некоторые детали одного из самых известных романов в шоу-бизнесе

Эмин рассказал про то, как был создан фестиваль «Жара». К примеру, в том фестивале, который планировался на 2020 год, но отменился из-за пандемии, было запланировано 300 артистов. Фестивалю уже 4 года и он приобрел огромные масштабы. Агаларов указал, что он регулярно приглашает к себе западных артистов. К примеру, Стивена Сигала.

Алена Жигалова отметила, что приезд Тилля Линдеманна и вовсе стал настоящей семейной историей.

Муж Лободы,

– прокомментировал с ухмылкой Эмин.

Он указал, что он дружит с Тиллем, который часто бывает в Москве и Баку.

Когда у нас пересекаются даты, то он остается у меня. Он очень теплый чувак, если так можно сказать...

– признался Агаларов.

Появление Тилля на «Жаре» уже обросло легендами. Оказывается он является гостем фестиваля с самого первого мероприятия. Теперь он уже не ждет приглашения, а сразу пишет Эмину, что приедет.

Что касается романа со Светланой Лободой, то Эмин не уверен, что он произошел на фестивале. Он подтвердил, что между звездами было общение. Жигалова указала, что сама была свидетельницей общения артистов. Она поинтересовалась тем, что публично нет заявлений, а ведь уже и ребенок растет.

«Это вопрос к Светлане и Тиллю», – сказал Эмин.

Агаларов объяснил, что он готовится провести масштабный фестиваль в следующем году. Сейчас в Баку от строит несколько гостиниц, чтобы было удобнее размещать артистов.