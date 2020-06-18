Появились подробности развода Пелагеи с мужем

В конце прошлого года знаменитость огорчила поклонников неприятным известием: она рассталась с мужем Иваном Телегиным после трех лет брака. Пелагея пообещала сохранить дружеские отношения с хоккеистом ради совместного воспитания дочери Таисии.

По слухам, причиной расставания стала неверность спортсмена. Якобы женатого хоккеиста часто замечали в компании девушек. Сейчас Иван Телегин встречается с предпринимательницей Марией Гончар. Влюбленные часто выходят вместе в свет.

Недоброжелатели уверены: артистка получила по заслугам. Несколько лет назад она увела хоккеиста у его беременной подруги Евгении. Кроме того, Пелагея была очень ревнивой. По словам знакомых, звезда контролировала каждый шаг мужа.

Отметим, что лишь спустя пять месяцев наставница шоу "Голос" подала документы на развод. Вероятно, артистка надеялась, что ей удастся вернуть бывшего возлюбленного. Сегодня стало известно, что первое заседание по делу о расторжении брака состоится 26 июня.