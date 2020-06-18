Эмин Агаларов рассказал о разводе, воспитании детей и слухах о романе с Полиной Гагариной

О браке с Аленой я не жалею. Мы много лет провели вместе. Это было счастливое время, у нас прекрасный ребенок. Я к Алене отношусь с большим уважением, теплом, никакого негативного шлейфа не осталось. Это мой второй опыт. Как в первом, так и во втором случае у меня нет и не может быть сожаления, потому что все хорошо. Что касается ее поста в микроблоге, то, наверное, каждой женщине больно обсуждать тему расставания со своим супругом,