Евгений Плющенко рассказал о сексуальности Яны Рудковской

«Во-первых, это честность со стороны Яны. Второе – я считал и считаю, что моя жена очень сексуальная, которая меня влечет к себе и меня все устраивает. Потом – она прекрасная мама. Она прекрасная, добрая мама, очень заботливая к своим детям. У нее три сына – Андрюша, Коля, Александр. И она старается уделить каждому время. Для меня это тоже очень важно. Потому, что я хотел, чтобы моя будущая жена занималась детьми. В силу того, что она, конечно же, много времени тратит на работу, но Яна пытается сделать всё возможное для своих детей. И для меня это, конечно, очень важно», - пишет 7d.org.ua.