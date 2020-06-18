Чт, 18.06.2020
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Дочь певицы Нюши растет точной копией отца

Нюша.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Накануне певица Нюша опубликовала серию новых фотографий своей полуторагодовалой дочки Симбы. Первый год жизни Нюша скрывала дочку, зато сейчас все чаще делится фотографиями с наследницей, пишет Экспресс газета.

По словам артистки, сейчас Симба полностью копирует ее поведение.

От туфель до чашки кофе — хочу все, как у мамы!

— поделилась с подписчиками Нюша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом поклонники сошлись во мнении, что внешне девочка растет точной копией своего отца. Напомним, что Игорь Сивов на прошлой неделе отметил 40-летний юбилей и встретил этот праздник с семьей и близкими друзьями. Для Сивова Симба не первый ребенок, у него также есть двое детей от предыдущего брака.

Игорь старается уделять внимание всем своим детям и проводить с ними как можно больше времени. К слову, не только Симба, а все трое детей Игоря как две капли воды похожи на него.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году, свадьба пары прошла на Мальдивах, куда приехали их самые близкие родственники и друзья. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочка, которую они назвали Симбой. Увы, поклонники оригинального выбора родителей не оценили — в Сети до сих пор ведутся споры по поводу имени девочки, пишет сайт Дни.ру.

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