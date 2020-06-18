Дочь певицы Нюши растет точной копией отца

По словам артистки, сейчас Симба полностью копирует ее поведение.

От туфель до чашки кофе — хочу все, как у мамы!

— поделилась с подписчиками Нюша.

При этом поклонники сошлись во мнении, что внешне девочка растет точной копией своего отца. Напомним, что Игорь Сивов на прошлой неделе отметил 40-летний юбилей и встретил этот праздник с семьей и близкими друзьями. Для Сивова Симба не первый ребенок, у него также есть двое детей от предыдущего брака.

Игорь старается уделять внимание всем своим детям и проводить с ними как можно больше времени. К слову, не только Симба, а все трое детей Игоря как две капли воды похожи на него.