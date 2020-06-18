В Эстонии снимут фильм с актерами из «Гарри Поттера», «Игры престолов» и «Дюнкерка»

Осенью в Эстонии стартуют съемки кинофильма "Burial" (с англ. можно перевести как "Захоронение"), в котором снимутся в числе прочих Том Фелтон, известный по фильмам о Гарри Поттере, Диана Ригг ("Игра престолов") и Том Глинн-Карни ("Дюнкерк"), пишет ERR.
Действие фильма происходит в конце Второй Мировой войны и рассказывает вымышленную историю о русских солдатах, которые под руководством офицера разведки Браны Васильевой должны доставить Сталину останки Гитлера.
Над кинолентой будет также работать и эстонский продюсер Иво Фельт из киностудии Allfilm.
Мы не будем снимать в Таллинне, скорее на природе и в небольших поселениях, многие сцены будут происходить в лесу. Скорее всего мы построим декорации, которые будем комбинировать с имеющимися строениями,
- сказал Фельт.
По словам Фельта, работа над фильмом сейчас находится в начальной фазе, из-за распространения коронавируса запланированные на конец лета съемки перенесли на октябрь-ноябрь.
В съемках массовых сцен будут приглашать поучаствовать местных жителей, а съемочная группа будет состоять в основном из эстонских специалистов.
Премьера фильма запланирована на следующую осень.