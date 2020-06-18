Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс показала роскошное тело в день своего 56-летия

За сутки этот ролик посмотрели более трёх миллионов человек. Поклонники отметили роскошную фигуру актрисы и поздравили знаменитость с днём рождения.

А вот коллега по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон с поздравлениями опоздала. Актриса только на следующий день вспомнила о важной дате и опубликовала снимки подруги в своём блоге. Энистон назвала Кокс замечательным человеком и призналась ей в любви.