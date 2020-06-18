Чт, 18.06.2020
«Ты научил меня любить»: Муцениеце обратилась к Прилучному перед разводом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс показала роскошное тело в день своего 56-летия

Кортни Кокс

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Звезде сериала "Друзья" Кортни Кокс исполнилось 56 лет. День своего рождения актриса отметила, эффектно нырнув в бассейн, сообщает Лайф со ссылкой на портал Дни.ру.

За сутки этот ролик посмотрели более трёх миллионов человек. Поклонники отметили роскошную фигуру актрисы и поздравили знаменитость с днём рождения.

Изящно ныряю в следующий год,

— подписала видео с прыжком актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on

А вот коллега по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон с поздравлениями опоздала. Актриса только на следующий день вспомнила о важной дате и опубликовала снимки подруги в своём блоге. Энистон назвала Кокс замечательным человеком и призналась ей в любви.

Кортни Кокс — голливудская актриса, продюсер, режиссёр и сценарист. Прославилась в качестве исполнительницы роли Моники Геллер в телевизионном сериале "Друзья", съёмки которого длились целое десятилетие.

НАВЕРХ